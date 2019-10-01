Человек погиб при нападении мужчины на колледж в Финляндии
В Финляндии неизвестный ворвался в колледж и напал на студентов. Как сообщает телерадиокомпания Yle 1 октября, погиб один человек, еще восемь пострадали.
Инцидент произошел в профессиональном училище города Куопио. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии здоровья не сообщается. Нападавший задержан. Утверждается, что он также ранен.
Финская полиция в Twitter сообщает о десяти пострадавших, двое из них получили серьезные ранения. Подробности происшествия правоохранители намерены сообщить позднее.
Учебное заведение расположено в торговом центре Hermann, территория вокруг здания оцеплена. Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, злоумышленник был вооружен мечом.
Ранее в конце сентября неизвестный напал на посетителей торгового центра в американском штате Мэриленд. Полицейские ликвидировали нападавшего.