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Человек погиб при нападении мужчины на колледж в Финляндии

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Фото: yle.fi
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В Финляндии неизвестный ворвался в колледж и напал на студентов. Как сообщает телерадиокомпания Yle 1 октября, погиб один человек, еще восемь пострадали.

Инцидент произошел в профессиональном училище города Куопио. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии здоровья не сообщается. Нападавший задержан. Утверждается, что он также ранен.

Финская полиция в Twitter сообщает о десяти пострадавших, двое из них получили серьезные ранения. Подробности происшествия правоохранители намерены сообщить позднее.

Учебное заведение расположено в торговом центре Hermann, территория вокруг здания оцеплена. Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, злоумышленник был вооружен мечом.

Ранее в конце сентября неизвестный напал на посетителей торгового центра в американском штате Мэриленд. Полицейские ликвидировали нападавшего.

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