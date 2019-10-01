Полиция Финляндии рассказала о напавшем на колледж

Полиция Финляндии сообщила подробности о личности напавшего на колледж в Куопио. В результате атаки 1 октября погиб один человек, еще девять пострадали.

В Twitter правоохранители сообщили, что напавший является уроженцем и гражданином Финляндии, при нем было холодное и огнестрельное оружие. Более подробной информации не приводится.

Ранее 1 октября злоумышленник ворвался в профессиональный колледж и напал на преподавателя и студентов. В результате госпитализированы девять человек, двое из них получили серьезные травмы, пишет «Газета.ру».

Подозреваемый также ранен и находится в больнице. ТАСС со ссылкой на местные СМИ сообщает, что злоумышленник является одним из учащихся колледжа. Напавший сперва атаковал учителя, после чего в помещении началась паника, студенты начали кидать в преступника стулья.

Учебное заведение находится в торговом центре Hermann. Территория здания будет оцеплена, предположительно, до завтрашнего дня.