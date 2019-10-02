Готта похоронят с государственными почестями при согласии его семьи

Правительство Чехии заявило, что певца Карела Готта похоронят с государственными почестями, если его семья не будет возражать. Об этом 2 октября пишет ТАСС со ссылкой на заявление чешского премьер-министра Андрея Бабиша.

«Правительство на своем экстренном заседании приняло решение организовать Карелу Готту государственные похороны, если его семья согласится с этим. В этот день в республике будет объявлен (государственный. — Ред.) траур», — сообщил Бабиш на брифинге.

Он добавил, что Готта проводят в последний путь с такими же почестями, которых удостаивались ушедшие из жизни президенты Чехии и Чехословакии. Последние похороны на государственном уровне в республике прошли в декабре 2011 года — тогда скончался последний чехословацкий и первый чешский президент Вацлав Гавел.

О смерти Карела Готта стало известно ранее 2 октября. Его супруга Ивана сообщила, что он скончался во сне. Ему было 80 лет.

В 2015 году издание Lidovky писало, что исполнитель был госпитализирован и прооперирован в Праге из-за обнаруженного рака лимфатических узлов. В мае 2016 года ему была сделана повторная операция. В феврале 2018 года новостной портал Blesk сообщал, что Готт ​был госпитализирован в тяжелом состоянии, в результате чего ему пришлось отменить запланированные гастроли. Тогда он попал в больницу из-за гриппа, который протекал тяжело из-за перенесенного ранее онкологического заболевания.

Готт за свою творческую карьеру выпустил почти 300 альбомов. Последняя пластинка Ta Prava вышла в прошлом году. Также он снялся более чем в десяти фильмах.