Прямой эфир

Готта похоронят с государственными почестями при согласии его семьи

0
Фото: ТАСС/CTK/Mikula Martin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Чехии заявило, что певца Карела Готта похоронят с государственными почестями, если его семья не будет возражать. Об этом 2 октября пишет ТАСС со ссылкой на заявление чешского премьер-министра Андрея Бабиша.

«Правительство на своем экстренном заседании приняло решение организовать Карелу Готту государственные похороны, если его семья согласится с этим. В этот день в республике будет объявлен (государственный. — Ред.) траур», — сообщил Бабиш на брифинге.

Он добавил, что Готта проводят в последний путь с такими же почестями, которых удостаивались ушедшие из жизни президенты Чехии и Чехословакии. Последние похороны на государственном уровне в республике прошли в декабре 2011 года — тогда скончался последний чехословацкий и первый чешский президент Вацлав Гавел.

О смерти Карела Готта стало известно ранее 2 октября. Его супруга Ивана сообщила, что он скончался во сне. Ему было 80 лет.

В 2015 году издание Lidovky писало, что исполнитель был госпитализирован и прооперирован в Праге из-за обнаруженного рака лимфатических узлов. В мае 2016 года ему была сделана повторная операция. В феврале 2018 года новостной портал Blesk сообщал, что Готт ​был госпитализирован в тяжелом состоянии, в результате чего ему пришлось отменить запланированные гастроли. Тогда он попал в больницу из-за гриппа, который протекал тяжело из-за перенесенного ранее онкологического заболевания.

Готт за свою творческую карьеру выпустил почти 300 альбомов. Последняя пластинка Ta Prava вышла в прошлом году. Также он снялся более чем в десяти фильмах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эдита Пьеха назвала певца Карела Готта гордостью Чехии
Скончался автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Гия Канчели

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019