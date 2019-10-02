Эдита Пьеха назвала певца Карела Готта гордостью Чехии

Народная артистка СССР Эдита Пьеха назвала гордостью Чехии ушедшего из жизни певца Карела Готта, которого очень любили и в России.

Она отметила, что Готт был обладателем прекрасного голоса, и певец использовал его именно так, как велел ему Бог.

«Что нужно певцу: голос, душа и сердце. У него всё это было», — цитирует артистку телеканал «360».

Советский и российский певец Лев Лещенко также вспомнил о том, что ушедший из жизни Карел Готт был одним из самых ярких исполнителей постсоветской международной эстрады.

«Мы дружили, общались, радовались друг другу, и очень печально уходят такие яркие представители нашей постсоветской эстрады. Светлый человек, радостный, с прекрасным вокалом, великолепный музыкант, очень профессиональный человек», — цитирует артиста телеканал «Звезда».

О смерти Карела Готта стало известно в среду, 2 октября. Его супруга Ивана сообщила, что он скончался во сне. Ему было 80 лет.

В 2015 году издание Lidovky со ссылкой на Штольцову писало, что исполнитель был госпитализирован и прооперирован в Праге из-за обнаруженного рака лимфатических узлов. В мае 2016 года ему была сделана повторная операция. В феврале 2018 года новостной портал Blesk сообщал, что Готт ​был госпитализирован в тяжелом состоянии, в результате чего ему пришлось отменить запланированные гастроли. Тогда он попал в больницу из-за гриппа, который протекал тяжело из-за перенесенного ранее онкологического заболевания.

Готт за свою творческую карьеру выпустил почти 300 альбомов. Последняя пластинка Ta Prava вышла в прошлом году. Также он снялся более чем в десяти фильмах.