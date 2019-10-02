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Врач назвала вредные для организма продукты

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Фото: Depositphotos
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Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева рассказала, употребление каких продуктов стоит уменьшить или вовсе от них отказаться.

«Потребление белого рафинированного сахара в суррогатных продуктах надо уменьшать. Сахар в натуральных продуктах полезен. В жидкой молочной продукции, например, содержатся натуральные олигосахариды», — приводит слова врача RT в среду, 2 октября.

Как объяснила специалист, максимально сокращает жизнь не сахар, а избыточное потребление соли.

Также Дзгоева порекомендовала снизить употребление красного мяса до одного раза в неделю и отказаться от суррогатов вроде колбас и сосисок.

Ранее в сентябре врачи назвали продукты для поддержания иммунитета осенью. В первую очередь это большое количество свежих овощей и фруктов.

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