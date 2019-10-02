Центры молодежного инновационного творчества откроют в Севастополе

Две компании получат субсидии для создания центров молодежного инновационного творчества. Школьников и студентов обучат использованию сложной исследовательской техники и основам морской археологии.

Субсидии в размере по 7 млн рублей выделены субъектам малого и среднего предпринимательства. Первый центр будет заниматься формированием у школьников и студентов компетенций в области экологии, океанологии и морской археологии. Обучение будет вестись с использованием скоростного катамарана «Скат 1010». Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Во втором центре ребята научатся использовать роботизированные транспортные комплексы, подводные роботизированные аппараты, квадрокоптеры и радиоуправляемые самолеты.

Оба центра начнут работу в 2019 году.