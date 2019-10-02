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Самолет Кишинев–Москва едва не столкнулся с машинами при взлете

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Фото: twitter.com/Kirill Visoff
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Самолет молдавской авиакомпании Fly one при взлете чуть не столкнулся с тремя машинами технической службы, которые в это время оказались на полосе. Об этом 2 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Орган гражданской авиации (ОГА) Молдавии.

Инцидент произошел в аэропорту Кишинева днем 30 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. Экс-глава MoldATSA Сорин Стати опубликовал запись разговора пилота авиакомпании с диспетчером, где командир воздушного судна сообщает об оставленной технике на ВПП.

В ОГА пояснили, что при взлете самолета, направлявшегося в Москву, в конце ВПП работали три автомобиля технической службы, что является грубым нарушением установленных правил. Известно, что данная техника очищает поверхность полосы на постоянной основе после определенного количества взлетов и посадок, сообщает телеканал «360». Стати отметил, что такая уборка необходима в целях безопасности, поскольку на полосу могут попадать посторонние предметы и их может затянуть потоком воздуха в двигатели самолетов.

По предварительным данным, в произошедшем виноваты именно сотрудники диспетчерской службы. На время разбирательства они отстранены от работы.

28 сентября сообщалось, что самолет, на котором улетала с сессии Генассамблеи ООН делегация Пакистана во главе с премьер-министром страны Имраном Ханом, вернулся в Нью-Йорк из-за технической неисправности.

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