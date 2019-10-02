Эксперт назвал главное преимущество С-500 над С-400

Высота поражения зенитной ракетной системы (ЗРК) С-500 больше, чем у С-400, что позволяет С-500 сбивать даже военные спутники, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее 2 октября сообщалось, что в Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». Однако позднее Минобороны опровергло информацию об испытаниях, пишет ТАСС.

Высота поражения целей системы С-400 составляет около 30 км, что позволяет системе защищать объекты от любых самолетов или ракет, но с ограничением по высоте, сказал Михайлов.

«Система С-500 увеличила дальность поражения целей до 400 км, а своими новыми противоракетами С-500 сможет даже сбивать низкоорбитальные военные спутники противника, и вражеские ракеты, и боевые блоки в ближнем космосе», — отметил эксперт.

По его словам, прежде всего С-500 будут направлены на уничтожение ракет средней дальности, что вновь стало очень актуально в свете выхода США из ДРСМД.

Также система получит возможность сбивать гиперзвуковые ракеты со скоростью до 7 км/с, подчеркнул военный политолог.

У США и их союзников по НАТО нет ракетного носителя, который бы не смогла уничтожить система С-500, заключил Михайлов.

Тем временем Россия начала поставлять ЗРК С-400 иностранным государствам, в частности Турции и Китаю. Индия начнет получать российские системы С-400 «Триумф» в октябре 2020 года.