Так сложилось в последнее время, что любое решение или соглашение, достигнутое в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, воспринимается излишне эмоционально, а рациональное отходит на второй план. На последнем заседании были сняты последние препятствия для встречи в рамках «нормандского формата» на уровне глав государств. Во всяком случае именно так трактовали ее итоги. Но так ли все на самом деле?

С момента инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский находился в поиске возможностей провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинский лидер изначально поставил себе некоторые ограничения касательно этой встречи, в частности молодой и неопытный президент крайне не хотел двусторонних переговоров, видимо опасаясь, что его более опытный визави вчистую его переиграет. В этом контексте «нормандский формат» показался Зеленскому и его окружению наиболее привлекательным.

Но по этому треку сразу возникла проблема, связанная с предыдущим президентом Украины и взятыми им обязательствами относительно разведения противоборствующих сторон в районах Станицы Луганской, Золотом и Петровском. А также с обязательствами Киева по имплементации в свое законодательство так называемой «Формулы Штанмайера» (алгоритм регулирующий порядок введения Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»).

Последовательная позиция Российской Федерации, заключающаяся в необходимости соблюдения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах глав государств в «Нормандском формате», заставила Владимира Зеленского и его окружение крутиться «как белке в колесе» в попытке найти выход из сложившейся ситуации. И он был найден, только далеко не факт, что этот выход адекватный и приемлемый, особенно для донбасских республик.

На последнем заседании ТКГ было обговорено, что начинается разведение сил Украины и ЛДНР в районах Золотого и Петровского (первое условие). Также от представителей Украины, России, отдельных районов Луганской и Донецкой областей в адрес спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в ТКГ Мартина Сайдика были направлены письма, в которых приводится текст «формулы Штайнмайера». Констатируется, что все участники переговоров согласны с ним, а Украина помимо прочего соглашается имплементировать «формулу Штайнмайера» в свое законодательство.

Наблюдающим за процессом урегулирования конфликта в Донбассе после этих новостей могло показаться, что Украина выполнила свои обязательства и теперь как минимум открыт трек переговоров на уровне глав государств в рамках «Нормандского формата». Но реальность оказалась куда более прозаичной.

Не успели информационные агентства разнести «благую весть» о прорыве в процессе миротворчества в Донбассе, как Владимир Зеленский решил дать брифинг. В его рамках президент сделал ряд недопустимых заявлений, полностью противоречащих «Минским соглашениям» и демонстрирующих, что украинское государство не будет и в дальнейшем выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта.

В частности, речь идет о заявлении, что будет подготовлен новый Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Причем он будет согласован в интерпретации Владимира Зеленского с украинской общественностью, а не с представителями ДНР и ЛНР.

Во-вторых, он заявил, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей между Россией и ЛДНР, что противоречит пункту №9 «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». В нем записано, что передача границы Украине начнется «после местных выборов и завершится после всеобъемлющего политического урегулирования», то есть в том числе и после конституционной реформы на Украине, о которой Зеленский и вовсе не упоминает.

В итоге, Украина как бы выполнила свои обязательства по нормандским договоренностям, но заявления украинского лидера полностью их дезавуировали. Возможно, эти вновь назревшие вопросы прояснятся на встрече на уровне глав государств в «нормандском формате». Если она все же состоится. А пока говорить о том, что новые украинские власти четко следуют реализации минских соглашений, не приходится.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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