Российский ЦПК назвал условия подготовки американских астронавтов

Российский центр подготовки космонавтов готов к работе с американскими астронавтами в том случае, если NASA выразит заинтересованность в покупке новых мест на российских космических кораблях «Союз» или перекрестных полетах своих астронавтов в обмен на полеты российских космонавтов на американских кораблях. Об этом 2 октября «РИА Новости» сообщил первый заместитель начальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харамов.

«ЦПК обсуждает с партнерами все варианты подготовки астронавтов для обеспечения работы МКС», — рассказал он.

Ход переговоров о возможной закупке дополнительных мест на космических кораблях «Союз» Харламов комментировать отказался.

Ранее в этот же день стало известно, что NASA ведет переговоры с «Роскосмосом» о покупке дополнительных мест на кораблях «Союз» для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) после весны 2020 года.

В настоящее время американская сторона приобрела два места для астронавтов на «Союзах», запуск которых намечен на осень 2019-го и весну 2020 года. После этого NASA планировало доставлять свои экипажи на МКС на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon, созданных компанией SpaceX и Starliner производства Boeing.

Однако, как отметил 30 сентября администратор NASA Джим Брайденстайн, первые запуски американских кораблей постоянно откладываются, из-за чего возникла необходимость договариваться с «Роскосмосом» о доставке астронавтов.

В июле сообщалось, что запуск первого сертифицированного американского корабля с экипажем на МКС намечается на май 2020 года. При этом в дальнейшем ради безопасности планируется отправлять одного американского астронавта на российском «Союзе» и одного космонавта «Роскосмоса» на американском корабле.