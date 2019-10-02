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Новый вид транспорта появится в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге разрабатывают проект кольцевой городской электрички, которая будет соединять весь город. Схема включена в проект генплана города до 2035 года.

Как рассказал ИА «Ура.ру» вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин, проект электрички находится в разработке. По его словам, он вместе с мэром города и начальником Свердловской магистрали побывал в Москве, где им представили работу «Ласточек» на МЦК. Бирюлин отметил тихое движение транспорта и большой пассажиропоток, который составляет 500 тыс. человек в сутки.

Вице-мэр поделился с агентством проектом схемы движения городской электрички. Он предусматривает строительство шести маршрутов. Интервал между электричками составит от 10 до 30 минут.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал «Ура.ру», что с 1 октября в городе стартовало общественное обсуждение генплана города. В документ включен ряд новых направлений, которые повысят качество жизни горожан. Обсуждения продлятся до 29 ноября этого года.

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