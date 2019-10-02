Прямой эфир

Россия, Китай и Иран проведут учения в Индийском океане

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия совместно с Китаем и Ираном готовится к проведению антитеррористических учений. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на сессии валдайского клуба в Сочи.

Точно по «Центру»: главам РФ и Киргизии показали «войну будущего»
Президенты в онлайн-режиме наблюдали за ходом учений на полигоне Донгуз в Оренбургской области

«Мы готовим с КНР и с Ираном морские учения по борьбе с террористами, с пиратами в этой части Индийского океана», — цитирует министра в среду, 2 октября, «Интерфакс».

В сентябре Минобороны России провело стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» при участии военнослужащих из России и еще семи стран, включая Китай, Пакистан и Индию. В маневрах приняли участие военные из Киргизии, Казахстана, Таджикистана.

В предыдущих учениях «Центр», которые прошли в 2015 году, участвовали военные из Казахстана, входящие в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевые пуски ракет С-400 в Бурятии попали на видео
В Крыму комплексы «Берег» и «Бастион» выполнили стрельбы в ходе учений

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019