Роддом выплатит 750 тыс. рублей за гибель ребенка на Ставрополье

В Ставропольском крае апелляционный суд оставил в силе решение о выплате компенсации женщине, потерявшей ребенка. Врачи поставили неверный диагноз.

Пострадавшая поступила в районную больницу в 2014 году с болью внизу живота. Врач-гинеколог предположила, что у беременной пациентки развился аппендицит, однако хирург выставил диагноз, связанный с воспалением почек, и направил женщину в гинекологическую больницу в Ставрополе. Спустя несколько дней медики обнаружили в области живота обширный абсцесс. Кроме того, воспаленный аппендицит вызвал заражение плода. Женщина перенесла пять операций и провела в больнице около месяца. Ее ребенок скончался, пишет NewsTracker. После произошедшего пострадавшая не сможет иметь детей.

Судебное разбирательство длилось с 2016 года. Хирург районной больницы, который изначально ошибся с диагнозом, вскоре уволился. Красногвардейский районный суд назначил пострадавшей компенсацию в размере 750 тыс. рублей. Представители больницы отказались от выплат и подали апелляционную жалобу. Апелляционный суд оставил решение районного суда без изменений.