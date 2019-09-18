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Врача осудили за смерть пациента в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае врача-инфекциониста приговорили к ограничению свободы после смерти пациента. Подсудимая не направила мужчину к терапевту и отказала в госпитализации.

По данным суда, 46-летнего жителя Хабаровска с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит» доставили в больницу специалисты скорой помощи. После осмотра врач-инфекционист исключила диагноз и решила, что в госпитализации горожанин не нуждается. При этом медик не направила пациента к терапевту. На следующий день мужчине стало хуже, его вновь доставили в больницу с тем же предварительным диагнозом и прооперировали по экстренным показаниям. Состояние пациента продолжало ухудшаться, и он скончался. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Уголовное дело было возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Свою вину врач не признала. Ее приговорили к двум годам ограничения свободы. Кроме того, родственники погибшего намерены взыскать с медика 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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