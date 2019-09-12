Волгоградского врача оштрафовали за игнорирование пациентов

В Волгоградской области привлекли к ответственности заместителя главврача Центральной районной больницы Клетского района. Его обвинили в игнорировании пациентов.

Как выяснила районная прокуратура, в мае 2019 года в ЦРБ обратилась директор организации социального обслуживания населения, которая ухаживает за людьми без определенного места жительства. Она просила провести профилактическое лечение людей, контактирующих с больными туберкулезом.

Однако больница не стала рассматривать обращение и принимать необходимые меры по профилактике опасного заболевания, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину.

Замглавного врача ЦРБ обвинили по административной статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Он оштрафован на 5 тыс. рублей. После вмешательства надзорного ведомства обследование и лечение контактировавших с больными туберкулезом всё же провели.

В августе сообщалось, что врачи больницы в Тюменской области отказались помочь пациентке с отеком легких, якобы из-за того, что до конца их смены оставалось несколько минут.