Бастрыкин назначил служебную проверку по факту гибели сотрудника СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в связи с гибелью сотрудника ведомства полковника юстиции Владислава Капустина при исполнении служебного долга. Об этом говорится в сообщении СКР со ссылкой на представителя структуры Светлану Петренко в среду, 2 октября.

«Главой ведомства поручено проанализировать регламент действий работников подразделений, осуществляющих личное взаимодействие с гражданами по вопросам приема, а также усилить безопасность сотрудников соответствующих подразделений», — говорится в сообщении.

Петербуржцу Сергею Григорьеву, который был задержан по уголовному делу о нападении на офицера СК, предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Наказание по этой статье предусмотрено вплоть до пожизненного заключения.

Нападение на полковника было совершено на проезжей части у здания ведомства в Техническом переулке во вторник, 1 октября. Следствие установило, что, когда Капустин организовывал прием граждан у проходной ведомства, Григорьев ударил его ножом в спину. После этого пострадавший забежал на территорию СК, рассказал о случившемся и потерял сознание. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он скончался, не приходя в сознание.

В Следственном комитете заявили о неадекватном поведении злоумышленника при задержании и о том, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ближайшее время мужчине должна быть назначена психолого-психиатрическая экспертиза.