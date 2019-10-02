Союз журналистов Москвы опроверг жестокое обращение на курсах «Бастион»

Союз журналистов Москвы объяснил ситуацию с редактором «РИА Новости» Святославом Павловым, который накануне пожаловался на курсы для военных корреспондентов «Бастион-2019». Информация о жестоком обращении с журналистом на курсах «не соответствует действительности», заявили в пресс-службе.

По словам организаторов, перед началом тренинга всем участникам рассказали о плане теоретических и практических занятий. Был также проведен подробный инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

«С первого дня занятий слушатель Святослав Павлов демонстрировал свое нежелание соблюдать правила проведения занятий и выполнять требования инструкторов, о чем организаторы курсов поставили в известность его руководство», — цитирует представителя Союза журналистов Москвы телеканал «360».

В организации добавили, что каждое практическое занятие контролировали медработники. Когда Павлов пожаловался на самочувствие, ему предложили больше не участвовать в тренинге, что он и сделал.

Павлов после завершения занятий заявил о своем нежелании проходить дальнейшее обучение и намерении покинуть курсы. Слушатель отказался пройти повторный медосмотр. Он покинул «Бастион» после того, как согласовал это решение со своим руководством.

Ранее Святослав Павлов рассказал, что получил травмы во время практических занятий на курсах «Бастион». По его словам, во время «захвата» условные террористы несколько раз ударили его по корпусу. Также они заставляли своих «пленных» «ползать на коленях по острым камням и колючкам» с мешком на голове.

Курсы экстремальной журналистики «Бастион» проводились в сентябре на территории Севастополя, сообщает НСН. Организатором проведения курсов на протяжении 13 лет является Союз журналистов Москвы. Занятия проводятся в полевых условиях на специальном полигоне с моделированием кризисных ситуаций и применением боевой техники.

Ранее в этот же день сообщалось, что три украинских телеканала на полчаса прекратили вещание в знак протеста против цензуры. Об этом сообщил телеканал «112 Украина», лишенный властями лицензии на цифровое вещание, но продолжающий работу по кабельным сетям, через спутник и в интернете.

В акции приняли участие журналисты телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Ведущие каналов вышли в эфир с заклеенными черным скотчем ртами.