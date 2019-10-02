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Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии

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В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».

ЗРС предназначена для уничтожения аэродинамических и баллистических целей на больших расстояниях, напомнили в военном ведомстве.

«Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории САР не было и нет», — цитирует телеканал «Звезда» сообщение министерства.

В Минобороны также подчеркнули, что система ПВО в Сирии выстроена по объектовому принципу для надежного прикрытия баз в Тартусе и Хмеймиме и в данной системе задействованы новейшие комплексы С-400.

Ранее источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе сообщили «Известиям», что в Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить. Испытания уже закончены и признаны успешными.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в связи с этим, что, испытывая новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500, Россия предостерегает Запад от необдуманных шагов, пишет «Федеральное агентство новостей».

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