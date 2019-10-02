Русло реки Великой расчистят на территории Пскова
В Пскове начались работы по расчистке и углублению дна реки Великой. Изменение состояния русла позволит защитить город от половодья.
Работы начались в районе улицы Ваганова. Первый этап будет реализован до 2021 года. Стоимость работ составит 35,8 млн рублей. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Помимо очистки русла и углубления реки, рабочие удалят лишнюю водно-болотную растительность на участках до Ольгинской часовни. Работы позволят защитить население, объекты экономики и памятники истории в период весеннего половодья.