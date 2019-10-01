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Режим повышенной готовности ввели энергетики в Псковской области

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Режим повышенной готовности введен в Псковской области в связи с усилением ветра. Энергетики проводят постоянный мониторинг данных о погоде.

Согласно прогнозам, юго-западный и западный ветер в ближайшее время усилится до 16 м/с. Ухудшение погодных условий может угрожать нормальной работе воздушных линий электропередач. Для предотвращения возможных нарушений энергетики усилили контроль над работой электросетей. Особое внимание уделяется объектам, которые находятся в зоне возможных рисков, пишет Псковское агентство информации.

В случае аварий бригады будут немедленно привлекаться к восстановительным работам. Также «Псковэнерго» подготовило резервные источники энергоснабжения.

Местным жителям напоминают, что в случае обрыва нельзя подходить к проводам ближе чем на 8 м. Также запрещено самостоятельно проводить восстановительные работы.

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