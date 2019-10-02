«Росконтроль» назвал опасные для здоровья куриные крылья
Названы марки популярных куриных крыльев, которые могут быть опасными для здоровья. Соответствующее исследование провел экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль», результаты которого оказались опубликованы на сайте регулятора в среду, 2 октября.
В испытаниях участвовала продукция брендов «Петелинка», «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», «Первая свежесть», «Ясные зори» и «Куриное царство», стоимостью от 120 до 200 рублей за килограмм.
Проверку на безопасность не прошли «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и «Куриное царство», в продукции которых был превышен допустимый уровень показателя обсемененности мезофильной микрофлорой.
В крыльях «Ржевское подворье» были найдены сальмонеллы. В курятине «Троекурово», «Ржевское подворье» и «Ясные зори» — условно-патогенные энтеробактерии рода Proteus, что делает ее непригодной для кормления детей.
В образцах «Петелинка», «Петруха», «Первая свежесть» и «Куриное царство» обнаружено остаточное присутствие антибиотиков, однако их содержание не превышает допустимых значений.
Крылья «Ржевского подворья» и «Ясных зорь» оказались плохо очищенными от перьев. В «Троекурово», «Ржевском подворье» и «Петрухе» были выявлены точечные кровоизлияния, которых быть не должно.
В итоге регулятор рекомендовал к покупке только крылышки «Первая свежесть».
Ранее, 29 августа, «Росконтроль» назвал куриные котлеты, которые могут быть опасными для здоровья. Всего в лаборатории были проверены образцы шести брендов: «Петелинка», «Первая свежесть», «Троекурово», «Петровские деликатесы», «МясновЪ» и «О’кей».
Эксперты не рекомендовали к употреблению котлеты «О’кей» и «Петровские деликатесы» из-за многочисленных нарушений производителей. Антибиотики обнаружили у продукции марок «МясновЪ» и «Троекурово», у «Первой свежести» также нашли присутствие антибиотиков или других антимикробных химиотерапевтических препаратов.
«Росконтроль» — это частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. «Известия» писали, что у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Также бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также указывают на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.