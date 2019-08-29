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Названы опасные для здоровья куриные котлеты

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Фото: roscontrol.com
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Эксперты «Росконтроля» проверили куриные котлеты, продающиеся на полках российских магазинов. Результаты исследования были опубликованы в четверг, 29 августа, на сайте организации.

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Всего в лаборатории проверили образцы шести брендов: «Петелинка», «Первая свежесть», «Троекурово», «Петровские деликатесы», «МясновЪ» и «О’кей». Лучшими были признаны котлеты «Петелинка», к которым у специалистов претензий не было. На втором месте рейтинга оказались котлеты «Первая свежесть», в которых эксперты обнаружили присутствие антибиотиков или других антимикробных химиотерапевтических препаратов. Также антибиотики нашли в котлетах «МясновЪ» и «Троекурово».

При этом два образца — «О’кей» и «Петровские деликатесы» — попали в черный список. У последнего производителя в 5,4 раза оказался превышен показатель общей обсемененности мезофильной микрофлорой (КМАФАнМ), а также обнаружены бактерии группы кишечной палочки, неуказанное в составе ДНК сои и высокое содержание плесеней. В котлетах «О’кей» показатель КМАФАнМ оказался превышен в 5,2 раза. Также были обнаружены антибиотики или другие антимикробные препараты.

«Содержание продуктов распада белка соответствует мясу сомнительной свежести, однако органолептические показатели— удовлетворительные», — отмечается в сообщении.

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«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.

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