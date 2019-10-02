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Две гимнастки без страховки выполнили трюки в небе над Новосибирском

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Фото: youtube.com/Станислав Ражев
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В городе Бердск под Новосибирском две гимнастки без страховки выполнили номер на прикрепленных к параплану веревках. Об этом сообщает издание «Новосибирск онлайн» в среду, 2 октября.

Полет произошел днем во вторник, 1 октября. Он был выполнен гимнастками Анжелой Кулагиной из Москвы и Натальей Косаревой из Санкт-Петербурга. Они приехали в Новосибирск специально для выполнения трюка.

По словам парапланериста Александра Орлова, который поднимал спортсменок в небо, полет продлился восемь минут. Номер был выполнен на высоте 600 м.

Вечером в тот же день видеозапись трюка опубликовал на своем канале на YouTube новосибирский блогер Станислав Ражев. «Во вторник в час дня снимали. Они втроем на параплане, я с дрона снимал», — отметил блогер.

На ролике видно, как две гимнастки выполняют упражнения на веревках, закрепленных на параплане.

Кулагина рассказала изданию, что уже не первый раз выполняет трюки на параплане. Этот был уникален, поскольку гимнастические упражнения впервые выполнялись в воздухе сразу вдвоем. По ее словам, ранее поднимались только одиночные гимнастки, а сейчас в воздухе было сразу три человека, среди которых были девушки, выполняющие упражнения. Подготовка к этому «выступлению» заняла меньше месяца.

Собеседница издания добавила, что еще не встречала гимнастов на параплане и на воздушном шаре, которые работали бы без страховки.

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