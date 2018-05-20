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Гимнасты выкладывают в интернет видеозаписи своих неудач

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Фото: youtube.com
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Спортивные гимнасты запустили в интернете новый флешмоб с хэштегом #GymnasticsFailChallenge. Они делятся видеозаписями своих самых заметных, курьезных, смешных и трагических падений.

Акция стартовала по инициативе итальянского студента Сиднея Сатурнино. Начинание уже подхватили более сотни спортсменов и даже олимпийские чемпионы, отмечает телеканал РЕН ТВ.

 В начале мая в Сети стартовал флешмоб «Зарычи ради перемен» для сбора денег детям. Нужно скопировать рык Чубакки и выложить видео в соцсеть.

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