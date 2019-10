Названа мешавшая Фредди Меркьюри в интимной жизни вредная привычка

В новой книге о фронтмене группы Queen Фредди Меркьюри, которая называется «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words» была названа привычка, которая мешала артисту в интимной жизни. Об этом 1 октября сообщило издание The Mirror.

В книге приводятся слова самого певца о том, что однажды во время совместной жизни с бывшей возлюбленной Мэри Остин он встал среди ночи, чтобы записать песню.

При этом девушке это никогда не нравилось, поскольку такое «вдохновение» могло настичь артиста в самый неподходящий момент.

«В ванной, например. Это, безусловно, портит мою интимную жизнь», — приводятся слова артиста.

В декабре прошлого года Элтон Джон рассказал о последних днях Меркьюри.