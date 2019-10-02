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Билеты в купе и СВ в России существенно не подорожают в 2020 году

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Проезд в вагонах купе, СВ и люкс в российских поездах существенно не подорожает в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дочернее предприятие РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).

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Тарифы в 95% поездов системы динамического ценообразования существенно не изменятся, отметили в компании.

При этом будут проиндексированы цены на билеты на места «люкс», СВ и купе поездов, которые не входят в динамическую систему ценообразования.

«Будут проиндексированы на 3,5% к уровню 2019 года», — заявили в ФПК, говоря о билетах.

При этом индексация тарифа на билеты в плацкартные и общие вагоны в 2020 году, ценообразование на которые контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), также составит 3,5%.

30 мая ФАС пообещала провести проверку по каждому маршруту после жалобы Общероссийского объединения пассажиров на рост цен билетов в плацкартные вагоны. В ведомстве предположили, что подорожание билетов возникло из-за отмены скидок, которые РЖД раньше применяла для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками.

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