РЖД открыла продажу билетов в купе ряда поездов по 500 рублей

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) начал продажу билетов в купе на ряд поездов дальнего следования по цене от 500 рублей. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте компании 11 сентября.

«Пассажиры ряда поездов дальнего следования формирования АО «ФПК», отправляющихся с 9 по 17 декабря, могут приобрести билеты в купейные вагоны по специальному тарифу от 500 рублей (стоимость специального тарифа указана без учета дополнительных услуг)», — отмечается в сообщении перевозчика.

В акции «В купе по выгодной цене» участвуют более 20 поездов, совершающих маршруты внутри России, в том числе между Москвой и Казанью, Саратовом, Тамбовом, Ульяновском, Чебоксарами, Курском, Астраханью, Архангельском и некоторыми другими городами.

Скидка действует автоматически при покупке проездного документа от 90 до 81 дня до отправления поезда. Количество мест по скидочным тарифам ограничено.

Условия акции не действуют на проезд организованных групп пассажиров и при приобретении детских билетов.

Купить такие проездные можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения.

Акционерное общество (АО) «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) является дочерним обществом РЖД.

В конце мая стало известно о резком подорожании билетов в плацкарт на июнь–июль 2019 года. «Известия» сообщали, что Общероссийское объединение пассажиров попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность увеличения цен. В ФПК заявили, что цены на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов повышены не были. Тарифы на этот год устанавливались государством в регулярном порядке в конце 2018 года и с того времени не менялись.