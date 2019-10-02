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В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства

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Фото: ТАСС/Евгений Курсков
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В России 2 октября вступил в силу закон, который сокращает необходимый трудовой стаж для получения гражданства, сообщает «РИА Новости».

Теперь иностранцы и лица, не имеющие гражданства, могут получить гражданство в упрощенном порядке, осуществляя трудовую деятельность на протяжении всего одного года, а не трех лет.

Воспользоваться упрощенным способом могут иностранцы, которые работают в России по своей специальности. Всего в этот список входят 74 профессии — в основном это врачебные, инженерные и рабочие специальности.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям Донецкой и Луганской областей, в том числе подконтрольных Киеву территорий, получить паспорт РФ.

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