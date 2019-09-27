На Украине поддержали введение двойного гражданства, но не с Россией

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что введение двойного гражданства отвечает интересам страны, если это не касается его признания с Россией.

«Я не могу говорить от имени всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ», — сообщил Кулеба 27 сентября интернет-изданию «Европейская правда». На данный момент украинцам официально разрешено иметь только одно гражданство.