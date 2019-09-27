На Украине поддержали введение двойного гражданства, но не с Россией
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что введение двойного гражданства отвечает интересам страны, если это не касается его признания с Россией.
«Я не могу говорить от имени всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ», — сообщил Кулеба 27 сентября интернет-изданию «Европейская правда». На данный момент украинцам официально разрешено иметь только одно гражданство.
17 сентября украинская разведка обвинила Россию в усилении позиций в Донбассе при помощи паспортизации.
В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям Донецкой и Луганской областей, в том числе подконтрольных Киеву территорий, получить паспорт РФ. С апреля стать гражданином России могут жители ДНР и ЛНР. Как подчеркивал российский лидер, данное решение имеет чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители неподконтрольных Украине территорий. В МИД РФ поясняли, что жители Донбасса смогут запрашивать гражданство РФ без отказа от украинского при его наличии.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).