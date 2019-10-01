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Клинтон рассказала о своих самых отважных поступках

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Фото: TASS/Zuma
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Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в интервью телеканалу CNN рассказала о своих самых отважных поступках.

Одним из самых смелых поступков в личной жизни она назвала решение остаться в браке с Биллом Клинтоном.

«В обществе, политике — баллотироваться в президенты», — уточнила она.

Брак Клинтон оказался под угрозой, после того, как около 20 лет назад вокруг Билла Клинтона, занимавшего на тот момент должность президента, и стажерки Белого дома Моникой Левински разразился секс-скандал.

25 сентября сообщалось, что Клинтон обвинила действующего главу государства Дональда Трампа в предательстве страны.

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