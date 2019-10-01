В США завершена разработка системы GPS нового поколения

Разработка системы спутниковой связи GPS нового поколения, которую запустят в 2021 году, завершена в США по заказу ВВС страны. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на компанию Raytheon.

Стартовала фаза интеграции и тестирования системы, известной под названием GPS OCX.

«В центре внимания команды (разработчиков. — Ред.) на оставшуюся часть 2019 года — поставка новых модернизированных приемников системы, которые будут измерять и контролировать устаревшие военные и гражданские сигналы, отправленные действующей спутниковой группировкой GPS», — рассказали в Raytheon.

13 марта стало известно, что российские и американские специалисты рассматривают возможность создания глобальной навигационной системы вокруг Луны.