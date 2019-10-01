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Севастополю предрекли наибольший рост зарплат через пять лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Через пять лет Севастополь станет лидером по темпам роста зарплат. Такие данные содержатся в документе Минэкономразвития, подготовленном по заказу Федерального фонда ОМС.

Среднемесячная начисленная зарплата в городе к 2024 году вырастет на 64,6% и достигнет 48 тыс. рублей. Второе место по приросту займет Чеченская Республика — там трудовые доходы вырастут на 58,9%, до 39 тыс. рублей.

Самая большая зарплата в абсолютном выражении прогнозируется в Чукотском автономном округе — 129,7 тыс. рублей (на 35% выше сегодняшнего уровня). Местные власти в своем прогнозе дают еще большую цифру — 142,6 тыс. рублей. Второе место по этому показателю, согласно прогнозу, займет Магаданская область: 116,7 тыс. рублей (плюс 51% к уровню 2019 года), однако местные власти прогнозируют более скромный уровень — не выше 110 тыс. рублей.

Эксперты, опрошенные «Известиями», назвали описанный в прогнозах тренд позитивным, но заявили, что оплата труда — не объективный показатель уровня жизни людей.

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