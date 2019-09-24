Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов

Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.

«Не все (получают 200 тыс. рублей. — Ред.). Заработную плату получает председатель, его заместители и руководители профильных комиссий, их сейчас 14», — сказал он.

Согласно столичному закону «О статусе депутата Московской городской думы», депутаты, работающие без отрыва от основной деятельности, не получают зарплату за осуществление депутатской работы.

Зарплата выплачивается депутату, который работает в думе на профессиональной постоянной основе, — это спикер, вице-спикеры и председатели отраслевых комиссий.

Выборы в городской парламент состоялись 8 сентября, в единый день голосования. В Москве средняя явка по округам составила 21,77% — это выше, чем на выборах 2014 года.

Согласно результатам, из 45 мест 26 получили самовыдвиженцы, 13 — депутаты от КПРФ, по три — партии «Яблоко» и «Справедливая Россия».

Мэр столицы Сергей Собянин назвал выборы в МГД наиболее конкурентными и эмоциональными за последнее время. По его словам, городская дума стала политически более разноплановой, что должно пойти на пользу парламенту столицы.