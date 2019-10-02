Система небыстрых комиссий: введение тарифов за переводы откладывается

Банки – участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы между физлицами, сообщили «Известиям» в Промсвязьбанке и Ак Барс Банке, которые планировали установить тарифы с 1 октября. На эту же дату было назначено подключение к системе Сбербанка, но оно откладывается. За это крупнейшему финансовому игроку вынесут предписание, сообщили в ЦБ. Если он его не выполнит, банку могут выставить штраф до 10 млн рублей.

Новая жизнь с Нового года

Промсвязьбанк принял решение продлить действие акции по бесплатным переводам в СБП, сообщили «Известиям» в кредитной организации, хотя ранее планировали ввести тарифы с 1 октября. Сервис быстрых переводов востребован среди клиентов — ежемесячно количество перечислений увеличивается в среднем на 20%, рассказали в кредитной организации. В пресс-службе не уточнили, на какой срок перенесли введение комиссий.

До конца года плата за переводы через СБП в Ак Барс Банке взиматься также не будет, а потом она сравняется с комиссией за p2p-переводы, которые в финансовой организации установлены сейчас, рассказал руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Ак Барс Банка Ильназ Ситдиков. Если по итогам четырех кварталов выяснится, что рынок предлагает комиссии ниже, то условия могут быть пересмотрены, подчеркнул он.

Сейчас к системе быстрых платежей присоединилось 20 банков. Их клиенты могут переводить деньги друг другу мгновенно по номеру телефона. Пока сервис бесплатен как для банков, так и для большинства пользователей. С 1 января 2020 года ЦБ установит комиссии, которые банки должны будут платить за каждое перечисление через СБП. Тарифы будут зависеть от суммы перевода и составят от 50 копеек до 3 рублей. Плату для клиентов каждый банк будет устанавливать самостоятельно. В банке «Открытие», Альфа-банке, МКБ, РНКО «Платежный центр» и банке «Левобережный» «Известиям» подтвердили, что до конца года комиссии взиматься не будут. В ВТБ и Тинькофф-банке сказали, что пока устанавливать тарифы не планируется.

Введение комиссий будет зависеть от динамики и формирования пользовательского опыта, подчеркнули в РНКО «Платежный центр». Существенное влияние на оборот в системе окажет размер комиссии, которую введет Сбербанк после подключения к СБП, отметили там.

Гигант не успел

Правилами платежной системы Банка России установлено, что все значимые кредитные организации должны подключиться к СБП до 1 октября. В настоящий момент 10 из 11 банков с таким статусом присоединились к системе и работают в ней, сообщили «Известиям» в регуляторе. Банку, не подключившемуся в срок к СБП, будет направлено предписание об устранении нарушения. Им оказался именно Сбербанк. В Банке России не уточнили, в какой период Сбербанк должен будет подключиться к платформе.

В Сбербанке не ответили на вопрос «Известий» о том, когда планируется присоединиться к СБП. Ранее на ВЭФ президент кредитной организации Герман Греф говорил, что готов к штрафам, поскольку подключиться к системе в срок «невозможно».

Срок исполнения требований ЦБ об устранении нарушений нормативно не определен, рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко.

По закону «О ЦБ», минимальный размер штрафа в адрес банка — 0,1% размера уставного капитала, что, в случае Сбербанка, составляет 1 млн рублей, посчитал финансовый директор юридической компании BMS Law Firm Юрий Степанов. Если и тогда госбанк не подключится к СБП, санкции могут возрасти до 1% оплаченного уставного капитала — это уже около 10 млн рублей, отметил он. Хотя, скорее всего, санкции ограничатся предупреждением, считает Юрий Степанов.

Подключение госбанка ожидается с нетерпением, рассказали «Известиям» в других присоединившихся к системе банках. Когда Сбербанк войдет в состав участников, это даст самый ощутимый прирост клиентской активности, считает директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин. Присоединение Сбербанка к системе простимулирует существенный рост оборота переводов через СБП, согласен руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин.

Сбербанк будет до последнего оттягивать процесс подключение к СБП даже с учетом штрафов — сохранять у себя многомиллионную клиентскую базу ему выгоднее, предположила руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная. При переходе на СБП госбанк может лишиться дохода от переводов в другие регионы, которые сейчас платные даже внутри банка. Кроме того, Сбербанку невыгоден обмен информацией о клиентах с другими участниками рынка, рассказала Ольга Певная.

Подключение крупнейшего банка окажет формирующее влияние и на размер комиссий — система быстро наберет обороты и можно будет вводить «полноценные» тарифы, считает она.

Сбербанк может присоединиться к СБП до конца 2019 года, также в этот период к СБП подключатся еще не менее 10 банков, предположил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Из опрошенных «Известиями» банков из топ-40 пять сообщили, что планируют подключиться к СБП до конца 2019 года — это банк «Санкт-Петербург», Почта Банк, ОТП Банк, Абсолют Банк и МТС Банк. В «Возрождении» рассказали, что войдут в систему в 2020 году.