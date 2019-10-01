В Иране назвали уничтожение Израиля достижимой целью

Уничтожение Израиля для Ирана — не только мечта, но и вполне достижимая цель. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами.

Иран накопил достаточный потенциал для уничтожения «фальшивого сионистского режима», цитирует заявление Салами RT.

В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировую общественность поддержать политику США в отношении Ирана. По его словам, это необходимо сделать всем странам, стремящимся к миру.

Заявление прозвучало после того, как Иран сообщил об уничтожении КСИР американского шпионского беспилотника. В Тегеране сообщили, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство в южной прибрежной провинции страны Хормозган.

В мае 2018 года США обвинили Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия и объявили о намерении выйти из СВПД. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Тегерана. Иранские власти категорически отвергали обвинения, указывая на их беспочвенность и то, что все разработки находятся под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).