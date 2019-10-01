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В России появилась медиагруппа «Патриот»

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Фото: Depositphotos
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Российские информационные агентства приняли совместное решение о создании медиагруппы «Патриот». Об этом 1 октября в соцсетях сообщил член Ассоциации юристов России Николай Столярчук.

По его словам, целью создания медиагруппы является распространение информации о российских событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны. Юрист напомнил, что в настоящее время увеличивается количество антироссийских СМИ, которые не замечают происходящих в России хороших событий и продвигают информацию, направленную против Российской Федерации.

Уточняется, что решение принимало «Федеральное агентство новостей» совместно с «Политикой сегодня», «Экономикой сегодня» и Nation News.

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