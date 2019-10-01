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«Газета.ру» сменила главного редактора

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Фото: gazeta.ru
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Сергей Рыбка стал новым главным редактором «Газеты.ру», сменив на этом посту Ольгу Алексееву, сообщает пресс-служба издания во вторник, 1 октября.

Он будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики издания, развитие контента и его адаптацию для разных каналов, в том числе для социальных медиа и агрегаторов.

До того как занять свой пост, Рыбка работал редактором и ведущим на радиостанции «Говорит Москва».

Алексеева была главным редактором «Газеты.ру» с 2016 года, теперь она она займется новым проектом Rambler Group.

В конце апреля Сбербанк купил долю в Rambler Group. Кредитная организация заявила, что планирует создать на базе Rambler Group лидера российского рынка медиа и развлечений.

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