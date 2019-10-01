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В Подмосковье закупили спецтранспорт для доставки в больницы сельских жителей

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В Московской области закупили спецтранспорт для доставки сельских жителей в медучреждения. Об этом 1 октября сообщает телеканал «360».

Отмечается, что уже с начала 2020 года пенсионеры, проживающие в отдаленных селах и деревнях, смогут бесплатно добраться в больницы. Для этого в регионе закупили 54 автомобиля «Луидор», 16 из которых оборудованы специальным подъемником для инвалидов-колясочников. Кроме того, машины оснастят ходунками, костылями и коляской.

«Мы внедряем программу «Активное долголетие». Старшему поколению, людям, которым уже за 65 сейчас, нужны особые знаки внимания, особая забота. И сегодня те 26 первых автомобилей, которые мы получаем, позволят нам эту заботу и внимание практически оказать», — приводит НСН слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В состав мобильной бригады будут входить водитель, медработник и специалист по социальной работе. Услуга для пенсионеров бесплатна, записываться нигде не нужно — всё организуют сами медработники.

Всего в Подмосковье проживает порядка 2 млн пенсионеров, почти 200 тыс. из которых живут в отдаленной сельской местности.

25 сентября сообщалось, что программа «Московское долголетие» для старшего поколения горожан будет расширена с 1 октября.

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