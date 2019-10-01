Житель Омска напал на 85-летнего пенсионера

В Омске местный житель напал на 85-летнего пенсионера с целью ограбления. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Омской области 1 октября.

По данным следствия, 21 июля 35-летний мужчина увидел в магазине пожилого человека и пошел за ним, когда тот направился домой. Подойдя сзади к потерпевшему, он ударил его рукой по голове, из-за чего пенсионер потерял равновесие и упал на землю лицом вниз. После этого грабитель еще несколько раз ударил мужчину по голове и по телу и стал искать в его карманах деньги, но его спугнули прохожие, пишет «Ридус».

Следователи выяснили, что у пострадавшего при себе было лишь 27 рублей. Нападавшего нашли при помощи служебной собаки, пенсионер опознал его. Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. По данным прокуратуры Омской области, ранее задержанный был судим за совершение тяжких преступлений. В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд Омска.

В феврале сообщалось, что кондуктор избила пенсионерку в Перми из-за забытого удостоверения.