В Москве задержали не пропустившего скорую помощь водителя Lamborghini

Водителя автомобиля Lamborghini задержали в Москве после того, как он не пропустил машину скорой помощи. Об этом 1 октября сообщил телеканал «Звезда».

Инцидент произошел 26 сентября на Волоколамском шоссе. Оператор телеканала снял видеозапись, на кадрах которой видно, что водитель автомобиля премиум-класса не предоставил преимущество в движении машине скорой помощи с включенными звуковыми и световыми сигналами. Отмечается, что у него была возможность перестроиться в первый ряд, который был свободен. Только спустя минуту тот нехотя освободил дорогу.

30-летнего водителя задержали 1 октября за грубое нарушение ПДД, его остановили полицейские на Садовнической улице. В отношении нарушителя возбуждено административное дело, пишет агентство городских новостей «Москва».

6 августа вступил в силу закон, предусматривающий наказание за воспрепятствование работе медработников, в том числе за отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.