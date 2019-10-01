Партию рукколы с клопами не пустили в Брянскую область

Партию салата руккола задержали на автомобильном пункте пропуска «Новые Юрковичи» в Брянской области. В траве, прибывшей из Сербии, обнаружили коричнево-мраморных клопов.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, партия рукколы весом 4,6 т предназначалась жителям Москвы. Но груз развернули и отправили назад.

Специалисты пояснили, что коричнево-мраморный клоп является опасным карантинным вредителем. Его ввоз на территорию России запрещен.