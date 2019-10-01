Более 111 тыс. жителей Псковской области поставили прививки от гриппа

В Псковской области более 111 тыс. человек сделали прививки от гриппа. По мнению медиков, октябрь является самым подходящим сроком для формирования иммунитета.

По данным комитета по здравоохранению Псковской области, в общей массе привитых 23 тыс. детей. Всего за текущий сезон планируется привить 282,7 тыс. человек. В регион поступило около 80% доз вакцины от заявленной потребности. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Специалисты считают, что октябрь является наиболее подходящим временем для вакцинации от гриппа. Иммунитет успеет сформироваться к пику заболеваемости. Чтобы сделать прививку, житель региона должен быть здоров и не иметь противопоказаний для вакцинации.