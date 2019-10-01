Прямой эфир

Более 111 тыс. жителей Псковской области поставили прививки от гриппа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области более 111 тыс. человек сделали прививки от гриппа. По мнению медиков, октябрь является самым подходящим сроком для формирования иммунитета.

По данным комитета по здравоохранению Псковской области, в общей массе привитых 23 тыс. детей. Всего за текущий сезон планируется привить 282,7 тыс. человек. В регион поступило около 80% доз вакцины от заявленной потребности. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Специалисты считают, что октябрь является наиболее подходящим временем для вакцинации от гриппа. Иммунитет успеет сформироваться к пику заболеваемости. Чтобы сделать прививку, житель региона должен быть здоров и не иметь противопоказаний для вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первая партия вакцины от гриппа закончилась в городах Ямала
Вакцинация против гриппа началась в Самарской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019