Прямой эфир

Первая партия вакцины от гриппа закончилась в городах Ямала

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти во всех городах Ямало-Ненецкого автономного округа закончилась вакцина от гриппа. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения округа.

«Первая партия вакцины уже использована. Она закончилась практически во всех городах», — заявили в депздраве.

Вторая партия должна прибыть в регион в следующем месяце. Вакцинация продолжится с 15 октября. Согласно плану, до конца месяца прививки должны поставить 240 тыс. жителей.

Прививочная кампания стартовала в ЯНАО в конце августа. За это время было привито более 93 тыс. человек.

В начале сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью «Известиям» о новой вакцине, которая сможет защитить россиян сразу от четырех штаммов гриппа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Депздраве развенчали мифы о вреде вакцинации
Врач назвал оптимальное время для вакцинации от гриппа после отпуска

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019