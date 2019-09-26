Первая партия вакцины от гриппа закончилась в городах Ямала

Почти во всех городах Ямало-Ненецкого автономного округа закончилась вакцина от гриппа. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения округа.

«Первая партия вакцины уже использована. Она закончилась практически во всех городах», — заявили в депздраве.

Вторая партия должна прибыть в регион в следующем месяце. Вакцинация продолжится с 15 октября. Согласно плану, до конца месяца прививки должны поставить 240 тыс. жителей.

Прививочная кампания стартовала в ЯНАО в конце августа. За это время было привито более 93 тыс. человек.

В начале сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью «Известиям» о новой вакцине, которая сможет защитить россиян сразу от четырех штаммов гриппа.