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Более 300 млн рублей направят на ремонт ДК на Ставрополье

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Фото: Минкультуры России
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В Ставропольском крае в 2019 году направят 300 млн рублей на ремонт дворцов и домов культуры. Об этом сообщает региональный минстрой.

Особое внимание при формировании перечня ремонтируемых ДК уделили сельским территориям. Сейчас завершается капитальный ремонт здания Дворца культуры в селе Александровское, пишет NewsTracker.

В зданиях культуры рабочие заменяют проводку, систему отопления, полы, устанавливаются новые двери и окна, монтируют подвесные потолки.

Около 100 млн рублей на ремонт регион получил из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура». В ближайшие годы планируется дополнительное финансирование.

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