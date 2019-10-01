Уроки отменили в двух школах Томска из-за отсутствия отопления

В двух школах Томска отменили занятия в связи с отсутствием отопления. Тепло поступит в учебные классы после завершения ремонта инженерных сетей.

Занятия отменены в школе № 5 и гимназии № 6. По данным городского департамента образования, более 1,4 тыс. учеников вынуждены заниматься на дому. В учебных заведениях продолжается ремонт тепломагистралей. При этом в ведомстве уточнили, что школа и гимназия готовы к подключению. Об этом пишет РИА «Томск».

В ресурсоснабжающей организации уточнили, что школа № 5 остается без тепла из-за дефекта на сетях на улице Лермонтова. Подключению гимназии № 6 мешает дефект на сетях по улице Кузнецова. Вопрос с отоплением должен полностью решиться к вечеру 1 октября.

Объекты социальной сферы в Томске начали получать тепло 6 сентября. Отопление включали по заявкам руководителей школ, больниц, детских садов и других учреждений.