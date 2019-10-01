Количество погибших в ДТП в Якутии снизилось на 22%

В Республике Саха (Якутия) за первые восемь месяцев этого года существенно снизилось количество погибших в дорожных авариях. Об этом замначальника УГИБДД МВД по республике Александр Оросин заявил в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По его словам, по сравнению с 2018 годом общее количество ДТП снизилось с 660 до 551, количество погибших с 73 до 57 человек, количество пострадавших — с 873 до 742. Несмотря на общие по республике тенденции, рост показателей фиксируется в Усть-Майском, Сунтарском и Чурапинском районах, пишет ИА YakutiaMedia со ссылкой на ЯСИА.

По статистике, в этом году смертность от ДТП составила 5,9 человека на 100 тыс. населения, в 2018 году показатель достигал 7,6 погибших. Тяжесть последствий от ДТП — 7,1 погибших на 100 пострадавших.

Оросин отметил, что количество аварий с пьяными водителями удалось снизить в 86 до 70, число погибших в них людей — с 24 до 15.

По данным республиканского УГИБДД, за первые восемь месяцев этого года было выявлено 321 606 нарушений правил ПДД. Количество выявленных фактов превышения скорости увеличилось почти в два раза — с 1061 до 2108.