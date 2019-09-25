В Госдуме поддержали идею понизить порог превышения скорости

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев поддержал в беседе c «Известиями» идею понизить ненаказуемое превышение максимально допустимой скорости до 10 км/ч.

Ранее, 25 сентября, идею о сокращении ненаказуемого порога как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч поддержал замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

«Безусловно, важно убирать дельту 10 км/ч», — сказал Васильев. Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях нет ответственности за превышение скорости менее чем на 20 км/ч.

Депутат также призвал снизить максимально разрешенную скорость в населенных пунктах до 50 км/ч.

«Это рекомендации ВОЗ. Они связаны с тем, что на скорости большей, чем 50 км/ч, у (попавшего под автомобиль. — Ред.) человека очень мало шансов выжить», — отметил парламентарий.

Кроме того, Васильев предложил устанавливать временные камеры видеофиксации только в местах, где имеется дорожный знак 8.23, предупреждающий о ведении контроля скоростного режима.

В конце прошлого года МВД и Минтрансу было поручено разработать предложения о возвращении штрафов за превышение скорости на уровень 10–20 км/ч.

В свою очередь, представитель вице-премьера Максима Акимова заявил в марте, что обоснованность этих предложений оценит правкомиссия, пишет РБК.

Ранее в сентябре сообщалось, что в России появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге.