Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, став трехкратной чемпионкой мира. Победу 26-летней спортсменке принесла удачная попытка на высоте 2,4 м. Второе место заняла украинка Ярослава Магучих, уступив Ласицкене по количеству попыток. Замкнула тройку американка Вашти Каннингем. Россияне на этом первенстве выступают в статусе нейтральных спортсменов.