Запрет на использование открытого огня на балконах вступил в силу

С 1 октября 2019 года в России будет запрещено использование открытого огня на балконах. Также новые правила пожарной безопасности затронут больницы и кинотеатры.

Как отметили в МЧС, курить на балконах жилых квартир будет разрешено, если курение не создаст угрозы пожарной безопасности. В случае нарушения правил и возникновения пожара, курильщик будет привлечен к ответственности, пишет ТАСС. В соответствии со статьей 20.4 КоАП за «Нарушении требований пожарной безопасности» грозит штраф до 5 тыс. рублей.

В случае причинения материального ущерба или чьей-либо смерти в результате неосторожных действий курильщика, ему будет грозит уголовная ответственность.

Новые противопожарные правила одобрили в Кремле и Минздраве.

Кроме того, с 1 октября медучреждения и кинотеатры будут обязаны информировать о действиях в случае начала пожара.

В больницах детские палаты и палаты для тяжелобольных можно будет располагать только на нижних этажах. При этом в кинотеатрах также начнут спрашивать паспорт, например, при покупке билета на хоррор.

Затронут изменения и правилах выдачи кредитов, НДС на фрукты и ягоды, ОСАГО. Например, банки, прежде чем принять решение о выдаче кредита, должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки (сокращенно ПДН).

По городу и в пригороде детей можно будет перевозить только на автобусах, оснащенных ремнями безопасности. Помимо этого, 2 млн россиян из некоторых категорий бюджетников смогут рассчитывать на повышение зарплат.

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Что изменится в жизни россиян с 1 октября