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Курчатовский синхротрон выведут на новый исследовательский уровень

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Выхода на новый исследовательский уровень ожидает запущенный 20 лет назад Курчатовский синхротрон. Об этом «Известиям» рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По его словам, установка позволяет изучать строение вещества на атомном уровне. С помощью синхротрона проведены тысячи исследований и накоплен колоссальный опыт, что позволило российской науке оставаться конкурентоспособной.

«Особую актуальность получили исследования, связанные с нанотехнологиями, структурной диагностикой высокого разрешения, материаловедением, новыми методами медицинской диагностики, микромеханикой, высокочувствительным химическим анализом и другими направлениями», — пояснил Михаил Ковальчук.

Синхротрон работает круглосуточно, помогая решать широкий спектр задач — от создания новых материалов, до диагностики болезней.

В планах Курчатовского института — развитие инфраструктуры синхротронных и нейтронных исследований, в том числе строительство нового специализированного источника рентгеновского излучения ИССИ-4 с рекордной энергией, яркостью и длительностью импульса. С такими мощностями можно будет создавать материалы для сверхбыстрых компьютеров на основе искусственного интеллекта, углубленно изучать функции мозга и генетического аппарата, создавать новые лекарства и методы диагностики самых разных болезней.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Объект излучения: Курчатовский синхротрон расширяет свои возможности

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